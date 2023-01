McBride dejaría de ser gerente general de selección de EEUU

NUEVA YORK (AP) — Brian McBride ha dejado de ser el gerente general de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, de acuerdo con una persona cercana a las conversaciones en la federación.

Earnie Stewart, director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, informó la salida a la junta directiva del organismo, durante su presentación cerca del final de la sesión del jueves, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque la decisión no se ha anunciado oficialmente.