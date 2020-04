Maratonista Wanjiru, sospechoso de dopaje

Recommended Video:

MÓNACO (AP) — El keniano Daniel Wanjiru, quien alguna vez conquistó el Maratón de Londres, se encuentra suspendido provisionalmente, bajo sospechas de dopaje.

La acusación contra Wanjiru fue anunciada el martes por la Unidad de Integridad del Atletismo. El órgano mencionó que había datos sospechosos en el llamado “pasaporte biológico” del atleta africano.

No se anunció una fecha tentativa para imponer una medida disciplinaria a Wanjiru ni para presentar conclusiones en el caso.

Wanjiru se dijo inocente mediante un comunicado difundido en las redes sociales por la empresa que lo representa.

“El hallazgo es confuso y me frustra”, dijo el fondista acerca de los datos en el pasaporte biológico. “Siento que se me ve ya como culpable de dopaje, pero no lo soy”.

Wanjiru no ha arrojado un resultado positivo de dopaje, pero el pasaporte biológico puede revelar efectos de consumo de sustancias prohibidas al interpretar resultados de muestras tomadas durante un largo periodo.

En octubre de 2016, Wanjiru estableció su mejor tiempo, de dos horas, cinco minutos y 21 segundos, para ganar el Maratón de Ámsterdam. Es la mejor marca lograda en esa competición.

Al año siguiente, se impuso en el Maratón de Londres.