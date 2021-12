Los Angeles 2, Vancouver 1

Los Angeles won shootout 2-1

First Period_None. Penalties_None.

Second Period_1, Los Angeles, Lemieux 6 (Wolanin), 7:39. Penalties_Schenn, VAN (Roughing), 12:11; Vancouver bench, served by Garland (Interference), 12:11; Kempe, LA (Roughing), 12:11.

Third Period_2, Vancouver, Horvat 11 (Pettersson, Miller), 12:06 (pp). Penalties_Myers, VAN (Interference on breakaway (Penalty Shot)), 0:57; Arvidsson, LA (Delay of Game), 11:09.

Overtime_None. Penalties_Doughty, LA (Slashing), 5:00.

Shootout_Los Angeles 2 (Kempe G, Iafallo NG, Kopitar NG, Kaliyev NG, Arvidsson G), Vancouver 1 (Pettersson NG, Miller NG, Horvat G, Garland NG, Pearson NG).

Shots on Goal_Vancouver 7-3-6-2_18. Los Angeles 5-17-9-4_35.

Power-play opportunities_Vancouver 1 of 1; Los Angeles 0 of 1.

Goalies_Vancouver, Halak 1-4-2 (35 shots-34 saves). Los Angeles, Quick 9-7-4 (18-17).

A_14,514 (18,230). T_2:36.

Referees_Tom Chmielewski, Garrett Rank. Linesmen_Kyle Flemington, Vaughan Rody.