BEIJING (AP) — Adam Rippon protagonizó un momento memorable en los Juegos Olímpicos, hace cuatro años en Pyeongchang, cuando su espectacular rutina libre ayudó a obtener el bronce para Estados Unidos en el evento por equipos, que abrió el programa del patinaje artístico.

Rippon no sólo dejó sin aliento a los espectadores. Se convirtió en el primer estadounidense abiertamente gay en obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Timothy LeDuc quiere hacer lo mismo por los deportistas estadounidenses que se identifican como no binarios.

LeDuc, de 31 años, y Ashley Cain-Grible, su compañera en la dupla, ganaron su segundo título nacional el mes pasado en Nashville, con lo cual consiguieron un boleto para sus primeros Juegos Olímpicos.

No son favoritos para subir al podio en Beijing dentro de la última prueba del programa del patinaje artístico, pero podrían ayudar a que Estados Unidos consiga otra presea por equipos, si se les selecciona para competir.

Independientemente de eso, LeDuc será el primer deportista estadounidense abiertamente no binario en los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Realmente éste ha sido un largo viaje para mí, para abrazar mi género”, dijo LeDuc. "He contado con algunas personas asombrosas en mi vida, que me han ayudado en este camino.

“Pero espero que, cuando la gente vea mi historia, no diga: ‘Timothy es la primera persona no binaria en alcanzar este nivel de éxito en el deporte’. Y es que los ‘queer’ pueden manifestarlo abiertamente o no y pueden estar en el deporte. Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos sido parte del deporte. Simplemente no siempre hemos podido ser tan abiertos”.

Ello es cierto incluso en el patinaje artístico, que históricamente ha sido uno de los deportes más inclusivos en el mundo de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Hay que recordar el caso de Brian Boitano, quien ganó el oro para Estados Unidos en los Juegos de Calgary 1988. Su duelo con el canadiense Brian Orser fue conocido como “La Batalla de los Brians” y figura entre los más memorables en la historia deportiva.

Pero no fue sino hasta 2014 que Boitano manifestó que era gay, cuando se le seleccionó como parte de la delegación estadounidense para los Juegos de Sochi, Rusia.

Orser, quien es actualmente uno de los entrenadores más reputados en el mundo, dio a conocer que era gay una década después de los Juegos de Calgary.

Johnny Weir es uno de los patinadores estadounidenses más queridos, gracias en parte a su trabajo como analista de la NBC junto con Tara Lipinski. Incluso él no manifestó que era gay sino hasta después de competir en los Juegos Olímpicos de 2006 y 2010.

En cambio, LeDuc se identificó públicamente como gay a los 18 años.

No fue sino hasta 2021 cuando el patinador de 31 años manifestó que era no binario.

El término se usa para describir a una persona que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer. La organización Human Rights Campaign dice que ello también puede abarcar a las personas agénero, bigénero, queer y de género fluido.

“Es increíblemente importante que los jóvenes no binarios vean a personas parecidas a ellos, las cuales compiten en el máximo nivel del deportes y son aceptadas como son”, dijo Rodrigo Heng-Lehtinen, director general del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero en Washington, D.C.