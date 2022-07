L.A. Dodgers 4, Chicago Cubs 3

E_Suzuki (2). LOB_Chicago 3, Los Angeles 10. 2B_Happ (22), Freeman (26). 3B_Lux (4). HR_Hoerner (5), Lamb (1). SB_Bellinger (11). SF_Betts (2). S_Wisdom (1).

IP H R ER BB SO

Chicago K.Thompson 5 2-3 2 1 0 1 8 Martin H,5 1 2 1 1 0 2 Effross H,11 1-3 0 0 0 0 0 Givens H,5 1 0 0 0 1 1 Robertson BS,12-17 1 1 1 1 2 0 Wick L,1-4 0 1 1 0 1 0

Los Angeles Anderson 7 5 3 3 0 4 Almonte 1 0 0 0 0 0 Ferguson 1 0 0 0 0 1 Phillips W,3-3 1 0 0 0 0 0

Martin pitched to 4 batters in the 7th, Wick pitched to 2 batters in the 10th.

HBP_K.Thompson (Lamb). WP_Anderson.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Jordan Baker; Second, Chris Guccione; Third, Jose Navas.

T_3:01. A_44,158 (56,000).