Christophe Ena/AP

PARÍS (AP) — Kylian Mbappé se dispone a permanecer en Paris Saint-Germain y rechazar la oportunidad de pasar a Real Madrid.

El artillero estelar ha aceptado una extensión por tres años en su contrato, dijo una persona al tanto del asunto a The Associated Press. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente de cuestiones contractuales.