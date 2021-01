KAPALUA, Hawai (AP) — Justin Thomas se disculpó el sábado por proferir un insulto homofóbico cuando erró un putt durante el Torneo de Campeones.

“Es inexcusable”, dijo Thomas acerca de la palabra malsonante y apenas audible que emitió cuando intentó un putt de cinco pies que pudo haberle dado el par en el cuarto hoyo, durante la ronda sabatina. “Antes que nada, me disculpo, soy un adulto, ya estoy grandecito y no hay razón en absoluto para que yo diga algo así”.

“Fue terrible. Estoy extremadamente avergonzado. Yo no soy así. Esto no define la persona que soy ni lo que hago. Desafortunadmente lo dije, me responsabilizo y me disculpo”.

El estadounidense comentó que no estaba al tanto de que su reacción fue captada por la transmisión televisiva y mucho menos de que se había vuelto un tema en las redes sociales, sino hasta después de la ronda, que terminó con una tarjeta de 68 golpes, cinco bajo par, a cuatro impactos de la cima.

La Gira de la PGA emitió un ocmunicado para abordar el tema.

“Como él dijo depués de su ronda, este comentario de Justin fue inaceptable”, indicó el organismo.

Parece probable que la PGA imponga una multa por conducta considerada impropia de un profesional. Sin embargo, la gira no suele revelar sus medidas disciplinarias.

Thomas, quien se ubicó en el primer puesto del ranking durante una semana el año pasado, es el campeón defensor en Kapalua.