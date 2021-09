NUEVA YORK (AP) — Un día después de abandonar el juego en el tercer inning por mareos, el toletero de los Yanquis Aaron Judge señaló que no sabe qué le provocó el malestar.

Judge conectó un jonrón de tres carreras para empatar el encuentro dos outs en la octava entrada y Nueva York se recuperó para vencer el lunes 6-5 a los Mellizos de Minnesota en 10 entradas.

“Me siento mejor hoy, no al 100%, pero no estoy demasiado preocupado al respecto”, admitió. “Simplemente ocurrió de la nada. Me golpeé la cabeza un par de veces jugando al fútbol americano, así fue como me sentí. Pero esperaba que se pasara y seguí rogando que me dejaran en el juego y que me dejaran terminar. Pero me siento mejor hoy y espero estar mejor mañana".

Judge se fue de 3-1 con un boleto ante los Mellizos. Tiene un promedio de bateo de .293 y lidera a los Yanquis con 33 jonrones y 82 remolcadas.

“La hidratación estuvo bien”, dijo. “Revisamos todo eso, todos los signos vitales. Todo estaba bien. Entonces no sabemos qué fue. Pero agradezco que ya me siento bien”.