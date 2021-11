COSTA MESA, California, EE.UU. (AP) — El defensive tackle de los Chargers de Los Ángeles Linval Joseph fue incorporado a los protocolos de COVID-19 de la NFL el lunes luego de arrojar un resultado positivo a la enfermedad.

Es el quinto jugador defensivo de los Chargers que da positivo o es colocado en la lista de COVID-19 por un contacto cercano en las últimas dos semanas.

Joseph se perdió la victoria del domingo por 41-37 sobre los Steelers de Pittsburgh debido a una lesión en el hombro y estará fuera para el encuentro de esta semana contra Denver debido a que no está vacunado contra el COVID-19. Los jugadores deben perderse al menos 10 días de actividad si no están vacunados luego de una prueba positiva.

Los linieros defensivos Jerry Tillery y Christian Covington siguen en los protocolos luego de dar positivo al virus la semana pasada. Los linebackers Drue Tranquill, quien fue incorporado a la lista el 11 de noviembre, y Joey Bosa fueron activados previo al partido contra Pittsburgh.

Bosa tuvo un contacto cercano con alguien contagiado y no está vacunado. Dio negativo al virus por cinco días seguidos.

“Me he estado cuidando y he tomado las medidas necesarias para no contraerlo”, comentó Bosa. “No estoy muy preocupado por ello. Espero que no pase nada. Pero creo que mientras siga las reglas y haga lo que es necesario, no tengo de qué preocuparme”.