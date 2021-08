Houston 5, Colorado 1

LOB_Colorado 10, Houston 10. 2B_Story (26), Alvarez (20), Correa (26), A.Díaz (14). SB_Meyers (1). SF_Maldonado (1).

IP H R ER BB SO

Colorado Senzatela L,2-9 6 9 3 3 1 3 Chacín 1 3 2 2 0 2 Kinley 1 1 0 0 1 2

Houston Valdez W,8-3 6 4 1 1 4 8 Stanek H,15 1 1 0 0 0 1 Graveman 1 0 0 0 0 1 Pressly 1 0 0 0 1 2

HBP_Valdez (McMahon). WP_Pressly.

Umpires_Home, John Libka; First, Dan Iassogna; Second, Chad Whitson; Third, Scott Barry.

T_3:04. A_22,200 (41,168).