Houston 3, L.A. Dodgers 0

E_Correa (7), R.García (2). DP_Houston 0, Los Angeles 1. LOB_Houston 8, Los Angeles 10. 2B_Tucker (25), Maldonado 2 (9), Brantley (27). HR_Alvarez (20).

IP H R ER BB SO

Houston McCullers Jr. W,9-2 6 2-3 4 0 0 3 9 B.Taylor H,5 1-3 0 0 0 0 1 Graveman H,2 1 1 0 0 0 2 Stanek S,2-4 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Buehler L,11-2 6 5 1 1 3 5 Treinen 1 1 0 0 0 1 González 1 1 2 2 1 1 Graterol 1 1 0 0 1 1

HBP_Graveman (Smith). WP_Buehler.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Mark Carlson; Second, Chris Segal; Third, Bill Miller.

T_3:23. A_52,692 (56,000).