Houston 1, Seattle 0

DP_Houston 1, Seattle 1. LOB_Houston 14, Seattle 10. 2B_Bregman (1), Rodríguez (3). HR_Peña (1). SB_Gurriel (1), Tucker (1), Rodríguez (1). S_McCormick (1).

IP H R ER BB SO

Houston McCullers Jr. 6 2 0 0 2 7 Neris 1 0 0 0 0 2 Montero 1 1 0 0 0 2 Pressly 1 1 0 0 0 1 Abreu 1 0 0 0 0 2 Stanek 1 0 0 0 0 1 Brown 2 1 0 0 1 1 Garcia W,1-0 5 2 0 0 0 6

Seattle Kirby 7 6 0 0 0 5 Muñoz 1 1 0 0 0 3 D.Castillo 1-3 1 0 0 0 0 Brash 1 2-3 0 0 0 0 3 Sewald 2 0 0 0 0 4 Swanson 1 0 0 0 0 1 Festa 2 0 0 0 0 2 Boyd 1-3 1 0 0 1 0 Murfee L,0-1 2 2 1 1 0 1 Ray 2-3 0 0 0 0 1

Murfee pitched to 3 batters in the 18th.

HBP_Kirby 2 (Alvarez,Mancini), D.Castillo (Díaz), Pressly (Haniger), Sewald (McCormick). WP_Garcia.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Cory Blaser; Second, James Hoye; Third, Carlos Torres; Right, Jansen Visconti; Left, Pat Hoberg.

T_6:22. A_47,690 (47,929).