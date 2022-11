DOHA (AP) — En un tramo de unas cuantas semanas, la selección de Ecuador pasó de ser muy cuestionada en el país por los malos resultados en los partidos de preparación a los halagos desmedidos luego de superar a Qatar en su presentación en el Mundial de Qatar.

Su entrenador argentino Gustavo Alfaro sabe lo que se dice afuera y con sus jugadores ha sido claro: jugando como lo han hecho hasta ahora, no será suficiente para vencer a Holanda en su próximo partido por la Copa del Mundo.

“Todavía no hemos conseguido absolutamente nada y viene lo más difícil. Ecuador jugó un buen partido, pero lo que hizo contra Qatar no le alcanzará contra Holanda”, dijo Alfaro el jueves en una rueda de prensa.

Los ecuatorianos cerraron su preparación para la Copa del Mundo con encuentros ante Arabia Saudí, Japón e Irak que terminaron en empates sin goles.

“Después del partido con Irak ustedes (prensa) me preguntaban a qué íbamos al Mundial si no podemos hacer goles”, recordó Alfaro. “Nosotros nos quedamos con los rendimientos porque esos llevan a los resultados y de esos no tuvimos dudas, por eso no compré ni lo de antes (crítica), ni lo de ahora (halagos)”.

Esos resultados previos que lucían mal en el papel han cambiado de tono con lo visto en los primeros días del Mundial. Los saudíes vencieron 2-1 a la favorita Argentina y Japón se impuso con el mismo marcador ante Alemania.

“Estamos convencidos en las formas, lamentablemente en el fútbol se habla a través del resultado y eres bueno o malo en función a eso”, dijo Alfaro. “No me puedo creer ni lo malo, ni lo bueno, hay que estar convencidos de cuál es la verdad ”.

Después de enfrentar a Holanda, los ecuatorianos se enfrentarán a Senegal en su último encuentro por el Grupo A.

“En fase de grupos si cometes un error puedes perder y se te agota el crédito, pierdes dos y ya estás fuera. La idea de nosotros es que ese crédito no se agote", agregó Alfaro. “Por ahora ese crédito lo tenemos y esperamos no perderlo (ante Holanda)”.

O volverán las críticas.