CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un día antes de su único partido en el Estadio Azteca, Claudio Reyna evaluó el progreso del fútbol de Estados Unidos y la forma en que la selección de este país se mostraba más competitiva ante México.

“Creo que esto es un poco insultante para ellos, porque el fútbol es el deporte único en su país”, dijo en 2005 el entonces capitán estadounidense.

Su hijo Gio tiene la oportunidad de jugar en el Azteca por primera vez el jueves por la noche, cuando Estados Unidos enfrente al Tri en el comienzo de la triple fecha que definirá la eliminatoria mundialista de la CONCACAF.

La última aparición de Claudio Reyna como seleccionado nacional fue en el Mundial de 2006, durante una derrota ante Ghana. Así, Gio jamás vio a su papá jugar con el equipo nacional.

“Mi papá se retiró de la selección cuando yo tenía sólo 3 o 4 años”, dijo el martes Gio Reyna, quien tiene ahora 19. “Pero él me ha hablado de esto. Entiendo lo que algunas personas me han comentado, y evidentemente he visto muchos partidos en el Azteca”.

El futbolista adolescente habló en Houston, donde entrena la selección de Estados Unidos.

Canadá lidera el octagonal definitivo de la eliminatoria con 25 puntos y Estados Unidos marcha segundo con 21, los mismos que México pero con mejor diferencia de goles.

Así, las tres selecciones norteamericanas tienen por ahora los boletos directos al Mundial. Panamá, cuarto con 17 unidades, obtendría el derecho a un repechaje contra una selección de Oceanía.

Luego vienen Costa Rica con 16 unidades y El Salvador con nueve. Jamaica y Honduras están fuera del Mundial.

Si Estados Unidos se clasifica en la próxima semana, su nombre se podría en el segundo bombo del sorteo del 1 de abril, El ganador del repechaje se ubicaría en cambio en el cuarto bombo, con rivales teóricamente más fuertes.

“Avanzar a la Copa del Mundo es absolutamente el mínimo requerido”, dijo el mediocampista Tyler Adams. “Tenemos que hacerlo para que nuestro programa siga avanzando, para dar a nuestros jugadores la mejor oportunidad de continuar su desarrollo y para lograr esa exposición internacional y ese crecimiento de este deporte en Estados Unidos”.

La selección estadounidense fracasó en su intento por clasificarse al Mundial de 2018, al caer por 2-1 en Trinidad y Tobago durante la última fecha. Ello cortó una seguidilla de siete participaciones mundialistas.

El único partido de Claudio Reyna en el Azteca fue una derrota por 2-1 en las eliminatorias de 2005. Se perdió los partidos clasificatorios en 1997 y 2001, por acumulación de tarjetas amarillas.

Gio Reyna se lastimó una corva en septiembre, y no ha jugado para la selección desde entonces. El fin de semana pasado, con el Borussia Dortmund, jugó 90 minutos por primera vez desde el verano pasado.

“He ganado mucha fuerza en los últimos dos o tres meses, de modo que, sí, confío bastante en mi cuerpo en este momento”, dijo Gio. Fue grandioso jugar 90 minutos".

Reyna estuvo separado por un océano de los partidos de la eliminatoria.

“Me levantaba a las 3 o 4 de la madrugada, para ver los partidos en Alemania”, contó. “Definitivamente me motivaba volver lo más pronto posible. Desde luego, esto tardó más de lo que yo hubiera querido”.