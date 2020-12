Fundación NBA anuncia 1ra subvención a grupos comunitarios

Thibault Camus)/AP

NUEVA YORK (AP) — La Fundación NBA eligió a los primeros siete beneficiarios de subvenciones del grupo recién creado, el primer paso hacia lo que la liga ha prometido será un fondo de al menos 300 millones de dólares destinado a impulsar el fortalecimiento económico en las comunidades de raza negra.

Esas primeras subvenciones, anunciadas el jueves, totalizan dos millones de dólares y fueron asignadas a los siguientes beneficiarios: exalt, Management Leadership for Tomorrow, Marcus Graham Project, Operation DREAM, The Knowledge House, TEAM Inc., y Youth Empowerment Project.