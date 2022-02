NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York contrataron a Elizabeth Benn como su directora de operaciones para ligas mayores, convirtiéndola en la mujer con el cargo más alto en operaciones deportivas en la historia de la franquicia, de acuerdo con una persona enterada de la contratación.

La persona confirmó la contratación de Benn a The Associated Press el domingo a condición de mantener el anonimato debido a que los Mets aún no la han anunciado.