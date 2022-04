Fuente AP: Firma con sede en Bahrein buscan comprar al Milan

Antonio Calanni/AP

Un banco de inversiones en capital privado con sede en Bahrein sostiene conversaciones exclusivas para comprar al heptacampeón europeo Milan y convertirse en el primer inversionista de la liga italiana en Medio Oriente, reveló una persona con conocimiento del proceso.

La compra por parte de Investcorp podría hacer que el actual líder de la Serie A se venda por alrededor de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares), dijo a The Associated Press la persona, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutir detalles sobre las conversaciones exclusivas que iniciaron este mes.