Equipo dirigido por Donovan abandona partido de 2da división

Recommended Video:

SAN DIEGO (AP) — Los jugadores de los equipos San Diego Loyal y Phoenix Rising tenían previsto ya hacer una pausa durante su partido a los 71 minutos para protagonizar una protesta, en la que mostrarían un letrero que decía: “Hablaré, actuaré”.

Ese momento no llegó siquiera.

Justo antes del intermedio del partido del miércoles por la noche, cuando San Diego ganaba por 3-1, el Loyal decidió marcharse de la cancha y abandonar el duelo de la segunda división USL.

Los dirigidos por Landon Donovan tomaron esa decisión tras un supuesto insulto homofóbico por parte de un jugador de Phoenix contra el mediocampista Collin Martin, quien ha manifestado abiertamente su orientación sexual gay.

El episodio ocurrió una semana después de que el Loyal pidió la cancelación del encuentro en que igualó 1-1 ante el Galaxy II de Los Ángeles, a raíz de que Elijah Martin, jugador de San Diego, recibió un insulto racista a los 71 minutos.

Donovan dijo que no percibió siquiera la necesidad de esperar hasta después del partido del miércoles para que se tomaran medidas. Tampoco hacía falta aguardar hasta los 71 minutos para mostrar el letrero.

“Si vamos a decir eso, si vamos a usar brazletes con colores del arco iris en junio y con BLM (Black Lives Matter) arrodillándonos antes de los partidos, eso está maravilloso. Pero cuando llega el momento de la verdad y no actuamos, entonces todos somos cómplices”, argumentó Donovan el jueves.

Si el Loyal hubiera continuado con su partido del miércoles y lo hubiera ganado, tenía buenas posibilidades de avanzar a los playoffs.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 4 de marzo de 2020, aparece Landon Donovan (izquierda), exfutbolista estadounidense y ahora entrenador del San Diego Loyal, junto con los asistentes Nate Miller (centro) y Carrie Taylor, durante una práctica en Chula Vista, California (AP Foto/Gregory Bull, archivo) less ARCHIVO - En esta foto de archivo del 4 de marzo de 2020, aparece Landon Donovan (izquierda), exfutbolista estadounidense y ahora entrenador del San Diego Loyal, junto con los asistentes Nate Miller (centro) y ... more Photo: Gregory Bull, AP Photo: Gregory Bull, AP Image 1 of / 1 Caption Close Equipo dirigido por Donovan abandona partido de 2da división 1 / 1 Back to Gallery

Ahora, su temporada ha concluido.

Donovan, ex astro de la MLS y de la selección estadounidense, consideró “alarmante que esto hubiera ocurrido dos veces en semanas consecutivas”.

“Por cierto, ¿cuántas veces ha pasado sin que nadie diga algo?”, preguntó. “Sé que hay quienes dicen: '¡Oh!, bueno, es sólo una palabra, no es para tanto. Pero mi problema es el siguiente: La noche anterior, me senté en el vestuario y observé a Collin Martin con la cabeza entre sus manos durante 30 minutos. Quiero decir, tenía realmente el corazón destrozado por todo esto. Olvídense del insulto, sí. Hay que ver la forma en que respondió todo el mundo. Hay que recordar: Él se sentía también mal porque abandonamos un partido por algo que le pasó a él. Él quiere jugar, y está jugando el mejor fútbol de su vida. Se siente mal por eso también. No hizo nada. Aquí se impacta a una vida humana real.

“Así que es inaceptable decir ‘es sólo una palabra, superen eso’ o ‘no importa, es parte del juego’”.

Donovan aseveró que abandonar la cancha es más impactante que buscar un triunfo sobre Phoenix.

“La única forma en que generas el cambio es haciendo algo drástico”, manifestó.

Mediante un comunicado, el Loyal afirmó que sus jugadores y cuerpo técnico escucharon el insulto, pero el cuerpo arbitral no tomó medida alguna al respecto.

La USL emitió también un comunicado, en el que aseguró que investiga lo ocurrido.

“El lenguaje abusivo de cualquier tipo no tiene cabida en nuestra sociedad ni será tolerado en los partidos de la USL”, advirtió la liga.

Añadió que todos los propietarios, ejecutivos, jugadores y empleados se someterán a un entrenamiento amplio sobre temas de tolerancia e inclusión, antes de la temporada de 2021. Aseguró que trabaja con el sindicato y con la Asociación de Jugadores Negros de la USL para implementar castigos más severos contra cualquiera que emplee términos abusivos o discriminatorios.