EEUU portara escudo arcoíris en entrenamientos en Qatar

La Federación de Fútbol de Estados Unidos utilizará una versión arcoíris en su escudo durante los entrenamientos de la Copa Mundial en Doha, Qatar.

La selección, que usualmente porta un escudo con letras azules y rayas rojas, decidió cambiar las rayas a siete colores distintos en las instalaciones de Al Gharrafa, en donde comenzó a entrenar el lunes antes del encuentro inaugural de la Copa Mundial el 21 de noviembre ante Gales. El escudo arcoíris es parte de la iniciativa Be the Change de la Federación y los jugadores, que también pidió leyes de armas más estrictas.

Qatar ha sido criticado por su actitud contra los aficionados LGBTI y el trato a los trabajadores migrantes.

“Cuando estemos en el máximo escenario y estemos en el recinto en Qatar, es importante hacer conciencia sobre la situación”, dijo el seleccionador de Estados Unidos Gregg Berhalter el lunes. “Y de eso se trata Be the Change, no sólo queremos que sea en Estados Unidos que generemos atención a problemas sociales, pero en otros lugares. Reconocemos que Qatar ha avanzando, hay un gran progreso, pero aún hay trabajo por hacer”.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos aseguró que no portarán el escudo arcoíris en el terreno de juego, pero lo usarán en las áreas de Qatar que controlan, como en las fiestas con aficionados.

En la pasada primavera, Estados Unidos portó camisetas con los números en arcoíris por el mes del Orgullo Gay y un brazalete naranja para hacer conciencia sobre la violencia por armas de fuego.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y la secretaria general Fatma Samoura enviaron cartas este mes a las 32 federaciones de los equipos que participarán en el Mundial y les urgieron que “dejaran que el fútbol tomara el escenario central” y “no permitir que lleven al fútbol a cada batalla ideológica y política que existe”.

“Es una señal de nuestros valores y queremos representar al equipo nacional varonil y al fútbol de Estados Unidos y somos un grupo que cree en la inclusividad y continuaremos dando ese mensaje”, indicó el portero Sean Johnson.