NUEVA YORK (AP) — Gavin Lux y los Dodgers de Los Ángeles lograron acallar a Timmy Trumpet, al menos el martes por la noche, cuando superaron 4-3 a los Mets de Nueva York, en un duelo entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

Los Mets cayeron en una noche en que se dio cita en el Citi Field Trumpet, quien interpreta la cancón “Narco”, elegida por el boricua Edwin Díaz para acompañar su llegada al montículo en los juegos.

Trumpet estaba listo para hacer la interpretación en vivo si el taponero ingresaba al encuentro. Pero Díaz no lo hizo.

En vez de ello, Trumpet tocó una versión de “Take Me Out To The Ballgame”, frente al dugout de los Dodgers, durante la pausa de la séptima entrada.

Minutos después de que los Mets cayeron en el primer juego de béisbol al que ha asistido el australiano Trumpet en su vida, el artista dijo que volvería al parque el miércoles, a la espera de otra oportunidad de tocar.

Lux empujó tres carreras, incluida una con un sencillo que rompió el empate en el séptimo episodio. El hit empujó a Freddie Freeman y llegó inmediatamente después de que el dominicano Joely Rodriguez (0-4) había dado un boleto intencional al emergente Will Smith.

Heath Hembree (3-0), quien debutó con los Dodgers, se llevó el triunfo al dejar varados a dos corredores en el sexto inning, cuando abanicó a James McCann para el último out.

Por los Dodgers, no batearon latinoamericanos.

Por los Mets, el dominicano Starling Marte de 4-2 con una anotada y una producida. El puertorriqueño Francisco Lindor de 2-1. El venezolano Eduardo Escobar de 4-2.