Denver 127, San Antonio 112

Percentages: FG .505, FT .929.

3-Point Goals: 20-43, .465 (Howard 6-12, Jokic 4-6, Morris 4-8, Hyland 4-9, Campazzo 1-3, Gordon 1-3, Ja.Green 0-1, Nnaji 0-1).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 8 (Ja.Green 2, Jokic 2, Morris 2, Campazzo, Gordon).

Turnovers: 11 (Jokic 5, Morris 3, Gordon, Hyland, Je.Green).

Steals: 9 (Reed 2, Campazzo, Cancar, Gordon, Hyland, Je.Green, Jokic, Morris).

Technical Fouls: Jokic, 6:26 first; Green, 8:13 second; Jokic, 9:25 third.

FG FT Reb SAN ANTONIO Min M-A M-A O-T A PF PTS Johnson 20:31 5-7 1-2 0-4 1 1 14 McDermott 14:28 0-3 0-0 0-1 0 2 0 Poeltl 17:34 2-4 2-5 2-2 4 3 6 D.Murray 22:48 3-9 0-0 0-5 4 2 6 White 21:37 3-9 4-4 0-2 3 1 10 Jones 23:07 5-8 2-2 3-9 5 1 12 Vassell 22:33 5-10 3-5 1-5 4 1 15 Walker IV 22:09 5-9 5-5 0-3 0 0 16 Eubanks 20:04 1-2 0-0 1-3 2 0 2 Forbes 19:50 5-13 1-1 1-1 1 2 14 Young 18:52 3-8 1-2 4-6 4 2 7 Bates-Diop 16:26 4-7 1-3 2-4 0 3 10 Totals 240:00 41-89 20-29 14-45 28 18 112

Percentages: FG .461, FT .690.

3-Point Goals: 10-27, .370 (Johnson 3-3, Forbes 3-6, Vassell 2-5, Bates-Diop 1-2, Walker IV 1-4, D.Murray 0-1, McDermott 0-2, White 0-4).

Team Rebounds: 12. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (Eubanks 2, D.Murray, Poeltl).

Turnovers: 17 (D.Murray 5, Forbes 3, Poeltl 3, Walker IV 3, White 2, Eubanks).

Steals: 4 (D.Murray 2, White, Young).

Technical Fouls: Spurs, 5:17 first.

Denver 28 44 31 24 — 127 San Antonio 29 27 18 38 — 112

A_14,607 (18,581).