SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los Mets de Nueva York carecerán de uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas al menos en el comienzo de la temporada.

Jacob deGrom se perderá de un tiempo significativo por un problema de inflamación en el área del hombro. La dolencia constituye un duro golpe para un equipo que ha hecho inversiones cuantiosas en busca de llegar lejos esta temporada.

“Él está decepcionado. Nosotros también. Todos compartimos la decepción por ahora. Nadie es inmune a eso”, dijo el gerente general de los Mets, Billy Eppler.

El as de Nueva York no podrá lanzar incluso durante cuatro semanas. No hay siquiera un cronograma para su retorno, reconoció el club el viernes.

Los Mets explicaron que una resonancia magnética practicada al comienzo del día mostró una reacción de la escápula a una tensión excesiva, lo que provocó la inflamación.