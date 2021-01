First Period_1, Dallas, Gurianov 2 (Hintz, Pavelski), 14:55 (pp). Penalties_Pysyk, DAL (Holding), 5:51; Pysyk, DAL (Holding), 11:52; Cousins, NSH (Tripping), 14:28.

Second Period_2, Dallas, Hintz 1 (Pavelski, Khudobin), 6:32 (pp). 3, Nashville, Forsberg 4 (Arvidsson, Johansen), 14:55 (pp). Penalties_Grimaldi, NSH (Tripping), 4:33; Borowiecki, NSH (Interference), 7:38; Dallas bench, served by Radulov (Too Many Men on the Ice), 13:04.

Third Period_4, Dallas, Pavelski 3 (Klingberg, Hintz), 4:51 (pp). 5, Nashville, Granlund 1 (Arvidsson), 9:59. Penalties_Arvidsson, NSH (Tripping), 2:56; Klingberg, DAL (Holding), 11:54.

Shots on Goal_Nashville 4-3-10_17. Dallas 6-11-5_22.

Power-play opportunities_Nashville 1 of 4; Dallas 3 of 4.

Goalies_Nashville, Saros 2-2-0 (22 shots-19 saves). Dallas, Khudobin 2-0-0 (17-15).

A_4,056 (18,532). T_2:28.

Referees_Jake Brenk, Jon Mclsaac. Linesmen_Travis Gawryletz, Ryan Gibbons.