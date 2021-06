WIMBLEDON, Gran Bretaña (AP) — A la pregunta sobre su conexión con el público en la cancha central después de su segundo triunfo de la semana, Novak Djokovic bromeó: “Parece que tengo una excelente conexión con el césped”.

Inmediatamente, el cinco veces campeón en All England Club estalló en una carcajada y agregó: “No recuerdo haberme caído tanto en los primeros dos partidos en Wimbledon”.

Sí, menos de 24 horas después de que Serena Williams y el rival de Roger Federer se retiraran de sus respectivos partidos tras lesionarse en caídas, los resbalones continuaron el miércoles.

Djokovic, primer sembrado, se recuperó bastante bien después de perder el piso en al menos en cinco ocasiones para derrotar 6-3, 6-3, 6-3 a Kevin Anderson en una reedición de la final del 2018, pero fue apenas un ejemplo de quienes no pudieron mantenerse de pie.

Andy Murray, Bianca Andreescu, Sloane Stephens, Nick Kyrgios, John Isner estuvieron entre aquellos que se resbalaron en el día 3.

“No me resbalé sólo una vez, me resbalé como seis veces en el partido. Las canchas están bastante mojadas”, advirtió Andreescu, la campeona del U.S. Open 2018 y quinta sembrada, quien perdió por 6-2, 6-1 en la cacha 2. “Las canchas están súper resbalosas. Sólo había jugado aquí una vez antes, pero no estaban así”.

El más reciente intento de Williams por empatar el récord de 24 títulos de Grand Slam terminó con el “corazón roto” y entre lágrimas después de apenas 30 minutos y menos de un set el martes. Se lesionó la pierna derecha cuando perdió tracción con el zapato izquierdo en la línea de fondo, fue casi exactamente el mismo lugar en el que Adrian Mammarino se torció la rodilla derecha mientras se enfrentaba a Federer.

Ambos encuentros fueron en la cancha central, pero los problemas de Isner ocurrieron en la cancha 18 en su derrota a cinco sets del miércoles y Kyrgios se cayó en la cancha 1.

En lo que pareció un intento de disipar la noción de que había algo distinto en el césped desde hace dos años, cuando se realizó el torneo por última vez, el All England Club emitió un comunicado el martes en el que indicó que: “parte de la preparación del césped ha seguido exactamente el mismo y meticuloso estándar que en años anteriores".

El césped se reemplaza cada año. Entonces el hecho de que la edición 2020 no se llevara a cabo debido a la pandemia no debió afectar la situación.

“Aunque no se llevó a cabo el campeonato, nuestro programa de renovación es el mismo”, dijo Neil Stubley, jefe de canchas y horticultura del club.

Djokovic ofreció otra explicación: los jugadores perdieron la práctica en césped. No sólo se canceló la temporada anterior en pasto, pero sólo tuvieron dos semanas entre el Abierto de Francia en tierra batida y Wimbledon.