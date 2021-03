ESTAMBUL (AP) — Burak Yilmaz firmó una tripleta y Turquía aturdió el miércoles 4-2 a Holanda en el primer partido de las eliminatorias de Europa rumbo a la Copa Mundial de 2022.

El delantero de 35 años que milita en el Lille de Francia perforó las redes dos veces en la primera parte y también marcó en el complemento, justo cuando Holanda amagaba con la remontada en el duelo por el Grupo G.

Turquía no se clasifica a un Mundial desde que quedó tercero en 2002. Holanda no acudió a la cita anterior en Rusia, luego de acabar tercero en Brasil 2014. Los holandeses, tres veces subcampeones mundiales, tampoco participaron en la Eurocopa de 2016 y su espiral negativa en eliminatorias se prolongó en la visita el estadio Ataturk de Estambul.

Yilmaz abrió el marcador a los 15 minutos con un remate que se desvió en la mano del zaguero Matthijs de Ligt y así batir al arquero Tim Krul. Aumentó al facturar un penal a los 34 tras una falta de Donyell Malen sobre Okay Yokuslu.

Holanda parecía que descontaba a los 45, pero el árbitro Michael Oliver dictaminó que el cabezazo de De Ligt no traspasó la raya antes del despeje de Yokuslu. No se pudo apelar al videoarbitraje por no estar disponible.

Hakan Calhanoglu, volante del Milan, puso el 3-0 en el primer minuto del complemento.

Abajo por tres goles, el técnico de Holanda Frank de Boer no tuvo otro remedio que atacar con todo y realizó tres cambios.

Uno de los que ingresaron, Davy Klaassen, amansó un centro de Memphis Depay antes de batir al arquero Ugurcan Cakir para el 3-1 a los 75. Otro sustituto, Luuk de Jong, puso el 3-2 apenas un minuto después a un nuevo centro desde la izquierda.

Pero Yilmaz anotó su tercero de la noche con un tiro libre combeado a los 81.

Depay marró un penal en los descuentos para acentuar la pesadilla holandesa.

Holanda echó de menos a su capitán y central Virgil van Dijk, quien se recupera de una grave lesión en la rodilla derecha.