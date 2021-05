Colorado 8, San Francisco 6

E_Cron (5). DP_San Francisco 0, Colorado 1. LOB_San Francisco 9, Colorado 5. 2B_Tauchman (3), Longoria (6), Story (9). HR_Belt (6), Flores (2), Cron (5), Blackmon (2). S_Wood (2).

IP H R ER BB SO

San Francisco Wood 5 4 2 2 2 2 Rogers 1 0 0 0 0 1 McGee 2-3 4 4 4 0 1 Doval L,0-1 BS,0-2 0 2 2 2 0 0

Colorado Castellani 3 1-3 5 2 2 4 2 Stephenson 2-3 0 0 0 0 1 Lawrence 1-3 0 2 2 2 1 Givens 1 2 2 1 1 2 Bowden W,1-2 1 2-3 2 0 0 0 1

Doval pitched to 2 batters in the 7th, Givens pitched to 3 batters in the 6th.

HBP_Castellani (Dubón), Wood (Hampson). WP_Lawrence.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Tony Randazzo; Second, John Libka; Third, Kyle McGrady.

T_3:04. A_10,213 (50,445).