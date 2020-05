Colonia responde a críticas de jugador por coronavirus

BERLÍN (AP) — El Colonia llamó la atención a su volante belga Birger Verstraete por una entrevista en la que criticó al club por la manera cómo lidió con tres casos positivos de coronavirus.

El club de la Bundesliga señaló el domingo que Verstraete describió de forma inadecuada el protocolo de seguridad del Colonia en la entrevista con VTM, una canal de televisión belga. Colonia afirmó que cumple las medidas recomendadas por los médicos de la liga y que todos los jugadores serán sometidos a pruebas antes de retomar los entrenamientos el lunes.

En un comunicado publico en la página web del club, Verstraete señaló: “En vez de dar una entrevista con una reacción emocional, debí haber consultado a nuestro doctor y que respondiera a mis preguntas. No fue intención cargar culpar a las autoridades responsables o al FC Colonia”.

Verstraete dijo el sábado a VTM que dos jugadores y un fisioterapeuta dieron positivo al COVID-19 y que no podía concentrarse en el fútbol, considerando que su novia sería una paciente de alto riesgo debido a una condición cardíaca.

“Quiero que todos estén bien de salud antes de volver a jugar", dijo Verstraete.

Los jugadores del Colonia venían entrenándose en pequeños grupos, pero ello no aquietó los temores de Verstraete.

Un grupo de personas disfruta el sol en las márgenes del río en Colonia, Alemania, el lunes 27 de abril de 2020, pese a las órdenes de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus (AP Foto/Martin Meissner)

“Entrenamos en dos grupos y los chicos estaban muy cerca de mi", dijo Verstraete. “La prueba se hizo el jueves a eso de las 4 de la tarde, y previamente había estamos juntos con regularidad entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. Hacíamos gimnasio juntos, y entrenamos juntos. La prueba del jueves mostró que no soy positivo y por eso me toca otra prueba mañana”.

Los tres individuos afectados que cumplan de inmediato una cuarentena de 14 días, pero los entrenamientos proseguirán.

El doctor del Colonia, Paul Klein, defendió el manejo del club por los positivos. Dijo que los entrenamientos con los jugadores que dieron negativo podía continuar al considerar que se cumplen las medidas de higiene para prevenir infecciones en un entrenamiento y que nadie mantuvo un contacto prolongado con los afectados.

Pero Verstraete declaró que la decisión de no poner en cuarentena a todo el plantel “es un poco extraña".

Verstraete dijo el club obró bien “de manera literal”.

“Pero el fisioterapeuta es quien me dio tratamiento y a otros jugadores durante varias semanas. Y me tocó compartir con uno de los dos jugadores en el gimnasio el jueves. Así que decir que no estuvimos en contacto con ellos no es del todo correcto”, añadió.

Los jugadores y demás personal en la Bundesliga empezaron a someterse a pruebas el jueves como parte de un proceso para poder iniciar los entrenamientos en grupo, para proceder con partidos oficiales este mes.

“No me corresponden decidir lo que debe hacerse en la Bundesliga, pero puedo decir que no pienso en el fútbol. Palpas lo cerca que está el virus”, dijo Verstraete. “La salud de mi familia, novia – de todos en realidad – es lo principal”.

El domingo, Verstraete dijo al sitio web del Colonia que se novia “regresará a Bélgica y permanecerá ahí por ahora”.

La mayoría de los equipos no han comentado sobre las pruebas.

Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Hertha Berlín y Union Berlín informaron resultados negativos tras controles el domingo.

El Stuttgart dio cuenta de un “resultado inconcluso" de una persona, posiblemente de un futbolistas que fue alejado del resto del plantel y estará en cuarentena durante 14 días antes de someterlo a otra prueba el lunes.

Un jugador del Paderborn dio positivo en marzo.

El jueves, la canciller Angela Merkel y los gobernadores de los 16 estados pospusieron una decisión sobre si la Bundesliga debe reanudarse sin público hasta el próximo miércoles. Merkel adivirtió que persiste el riesgo de nuevas infecciones de COVID-19 si las medidas de control son relajadas de manera prematura.

Los clubes alemanes se pusieron de acuerdo para tratar de poner fin a la temporada a fines de junio.