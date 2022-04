Guardians fourth. Myles Straw singles to shallow center field. Amed Rosario lines out to second base to Nicky Lopez. Jose Ramirez doubles to center field. Myles Straw scores. Franmil Reyes strikes out swinging. Bobby Bradley grounds out to shallow infield to Carlos Santana.

1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on. Guardians 1, Royals 0.

Royals fifth. Hunter Dozier doubles to left center field. Adalberto Mondesi strikes out on a foul tip. Michael A. Taylor pops out to shortstop to Andres Gimenez. Nicky Lopez doubles to deep left center field. Hunter Dozier scores. Whit Merrifield strikes out swinging.

1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on. Guardians 1, Royals 1.

Royals eighth. Michael A. Taylor walks. Nicky Lopez out on a sacrifice bunt to shallow infield, Yu Chang to Andres Gimenez. Michael A. Taylor to second. Whit Merrifield strikes out swinging. Bobby Witt Jr. doubles to deep left field. Michael A. Taylor scores. Andrew Benintendi singles to shallow center field. Bobby Witt Jr. scores. Salvador Perez pops out to Yu Chang.

2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 left on. Royals 3, Guardians 1.