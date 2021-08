Cleveland 5, L.A. Angels 1

DP_Los Angeles 1, Cleveland 1. LOB_Los Angeles 2, Cleveland 10. 2B_Mayfield (6), Marsh (7), Ramírez (26), Mercado (7). HR_Ramírez (29), Rosario (7). SB_Reyes (4), Ramírez (16), Miller (2). SF_Zimmer (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Detmers L,1-3 3 2-3 7 3 3 3 4 Wantz 1 2-3 1 0 0 0 2 Mayers 2-3 2 1 1 0 0 Cishek 0 2 1 1 1 0 Selman 2 1 0 0 0 1

Cleveland McKenzie W,3-5 7 2 1 1 1 8 Shaw 1 1 0 0 0 0 Clase 1 0 0 0 0 1

Cishek pitched to 3 batters in the 7th, McKenzie pitched to 1 batter in the 8th.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Dan Bellino; Second, Alan Porter; Third, Chris Guccione.

T_2:50. A_31,406 (34,788).