Chicago White Sox 4, Oakland 1

DP_Oakland 1, Chicago 1. LOB_Oakland 5, Chicago 3. 2B_Allen (6), Laureano (15), Harrison (14), Zavala (8). HR_Laureano (11), Abreu (12), Jiménez (5).

IP H R ER BB SO

Oakland Oller L,1-4 6 1-3 7 4 4 0 6 Snead 2-3 1 0 0 0 1 Selman 1 0 0 0 0 0

Chicago Cease W,11-4 6 4 1 1 1 7 Kelly H,11 1 0 0 0 1 1 Graveman H,16 1 1 0 0 0 0 Hendriks S,20-23 1 1 0 0 0 2

WP_Oller.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Brian O'Nora; Second, Nick Mahrley; Third, Tripp Gibson.

T_2:42. A_30,028 (40,615).