DOHA (AP) — A un par de días de que México enfrente a Polonia en su debut en el Mundial de Qatar, aún hay dudas sobre el once inicial que mandará al campo el entrenador Gerardo Martino. César Montes no es una de las incógnitas.

Montes es inamovible en la zaga central mexicana, y será uno de los encargados de marcar al astro polaco Robert Lewandowski.

“Sabemos de su capacidad y lo que ahora mismo desarrolla en su club y lo importante que es para su selección", dijo Montes, quien con 25 años disputará el primer Mundial de su carrera. "Será un lindo reto marcarlo”.

Lewandowski, ganador de la Bota de Oro al mejor anotador de la pasada temporada en Europa, es también el goleador histórico de Polonia, con 76 anotaciones. Y lidera la tabla de cañoneros de la Liga de España, autor de 13 goles para el Barcelona.

“Será algo único para mí, habrá que preocuparse por otros jugadores, pero está claro que él es el referente en su club y en la selección”, dijo Montes. “Será un lindo encuentro y nos prepararemos para salir victoriosos”.

El “Cachorro” Montes fue parte de la selección olímpica en los Juegos Río 2016 y en los de Tokio 2020, donde colaboró para ganar la medalla de bronce.

Luego de jugar con selecciones con límite de edad, debutó en la absoluta en 2017 con el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, pero no entró en la nómina final hacia el Mundial de Rusia 2018.

Cuando Martino tomó el cargo en enero de 2019, Montes pasó a ser uno de los consentidos del estratega sudamericano, quien en la eliminatoria mundialista lo usó como titular y disputó los 90 minutos en nueve de los 10 encuentros. Sólo ante Panamá salió de cambio a los 65 minutos.

“En selección he agarrado confianza, siento que desarrollé mi mejor versión para la selección”, agregó Montes. “Ahora quiero cumplir ese sueño de niño, hay mucho esfuerzo y sacrificio detrás, hay que seguir trabajando igual para conseguir grandes cosas”.

Después de la eliminatoria, Martino siguió confiando en el zaguero del Monterrey de la liga mexicana. En los siete partidos de preparación para Qatar 2022, Montes jugó como titular en cinco de esos.

Sobra decir que Martino le tiene fe ciega.

“Estoy agradecido por la confianza del entrenador, en la eliminatoria he tenido responsabilidad al ponerme de titular y ahora debo seguir respondiendo en el campo”, agregó el jugador. “Para mí el poder disputar partidos de este nivel será diferente en un Mundial con un ambiente distinto y único”.

Con 1,96 metros de estatura, Montes es una de las fortalezas de una zaga mexicana que históricamente padece ante equipos de juego frontal como es Polonia.

“Me siento contento, pero con mucha responsabilidad”, afirmó. “Me gusta la presión y cuando hay partidos importantes y así lo haré con la selección”.

Ahora el zaguero tendrá un bautizo de fuego en su primera Copa del Mundo ante uno de los mejores goleadores en la historia.

“Personalmente vivo uno de mis mejores momentos he tenido un proceso bueno y me siento listo”, agregó. “Ante Polonia competimos once contra once, sabemos de sus cualidades como delantero y será importante estar atento”.