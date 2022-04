Carolina 5, Anaheim 2

Anaheim 2 0 0 — 2 Carolina 3 0 2 — 5

First Period_1, Carolina, Svechnikov 28 (Skjei, Jarvis), 1:17. 2, Carolina, Staal 11 (Niederreiter, Fast), 5:07. 3, Anaheim, Mahura 2 (Simon), 6:12. 4, Carolina, Martinook 4 (Svechnikov, Domi), 9:30. 5, Anaheim, Terry 32 (Zegras, Grant), 11:46. Penalties_Svechnikov, CAR (High Sticking), 7:12; Carolina bench, served by Niederreiter (Delay of Game), 11:46; Anaheim bench, served by Getzlaf (Faceoff Violation), 11:46; Vaakanainen, ANA (High Sticking), 16:30.