Capitals-Oilers Sums

Washington 0 3 0 0—3 Edmonton 1 0 2 1—4

First Period_1, Edmonton, Nurse 2 (Draisaitl, Kassian), 13:20. Penalties_Kuznetsov, WSH, (hooking), 4:08; Granlund, EDM, (delay of game), 17:55.

Second Period_2, Washington, Vrana 4, 5:40. 3, Washington, Ovechkin 8 (Siegenthaler, Carlson), 6:27. 4, Washington, Ovechkin 9 (Wilson, Vrana), 13:40 (pp). Penalties_Ovechkin, WSH, (slashing), 0:26; Benning, EDM, (closing hand on the puck), 11:59; Wilson, WSH, (roughing), 17:58; Kassian, EDM, (roughing), 17:58.

Third Period_5, Edmonton, Draisaitl 7 (McDavid, Kassian), 4:25. 6, Edmonton, McDavid 6 (Neal, Chiasson), 18:22. Penalties_None.

Overtime_7, Edmonton, Draisaitl 8 (McDavid), 1:18. Penalties_None.

Shots on Goal_Washington 8-11-9_28. Edmonton 11-14-14-1_40.

Power-play opportunities_Washington 1 of 2; Edmonton 0 of 2.

Goalies_Washington, Holtby 4-1-3 (40 shots-36 saves). Edmonton, Koskinen 5-0-0 (28-25).

A_17,144 (18,641). T_2:45.

Referees_Chris Lee, Peter MacDougall. Linesmen_Steve Barton, Ryan Daisy.