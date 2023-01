First Period_1, Calgary, Mangiapane 9 (Coleman, Backlund), 0:25. 2, Calgary, Lewis 8 (Weegar, Tanev), 8:10 (pp). 3, Dallas, Benn 16 (Dellandrea), 15:34 (sh). Penalties_Coleman, CGY (Hooking), 2:31; Dellandrea, DAL (Holding), 6:12; Ruzicka, CGY (Hooking), 11:30; Marchment, DAL (High Sticking), 13:53.

Second Period_4, Calgary, Lindholm 14 (Andersson, Toffoli), 10:54 (pp). 5, Calgary, Kadri 17 (Stone, Huberdeau), 13:07. 6, Calgary, Andersson 6 (Kadri, Huberdeau), 16:38. 7, Calgary, Tanev 1 (Weegar), 17:57. 8, Dallas, Seguin 11 (Pavelski, Robertson), 19:14. Penalties_Hakanpaa, DAL (Slashing), 9:09; Dallas bench, served by Olofsson (Delay of Game), 13:07.

Third Period_9, Dallas, Pavelski 13 (Robertson, Lindell), 7:19. 10, Dallas, Pavelski 14 (Seguin, Heiskanen), 12:54. 11, Dallas, Miller 3 (Heiskanen), 15:23. Penalties_Olofsson, DAL (Interference), 10:02.

Shots on Goal_Calgary 15-13-8_36. Dallas 9-12-13_34.

Power-play opportunities_Calgary 2 of 5; Dallas 0 of 2.

Goalies_Calgary, Vladar 8-4-4 (34 shots-29 saves). Dallas, Wedgewood 6-6-3 (36-30).

A_18,532 (18,532). T_2:35.

Referees_Justin Kea, Steve Kozari. Linesmen_Ryan Gibbons, Kiel Murchison.