Bryant 31, Wagner 10

WAG_FG Hosier 37, 09:49

BRY_FG Samperi 24, 03:40

Second Quarter

WAG_Jakubauskas 83 fumble recovery (Hosier kick), 14:00

BRY_Finger 9 run (Samperi kick), 07:24

BRY_Frederick 31 pass from Eckhaus (Samperi kick), 05:07

Third Quarter

BRY_Zorrilla 6 pass from Eckhaus (Samperi kick), 03:42

Fourth Quarter

BRY_Eckhaus 3 run (Samperi kick), 07:31

BRY WAG First downs 16 11 Rushes-yards 36-72 26-59 Passing 213 126 Comp-Att-Int 19-32-0 14-33-3 Return Yards 63 34 Punts-Avg. 5-26.4 7-30.7 Fumbles-Lost 2-2 3-1 Penalty-Yards 4-28 4-45 Time of Possession 35:20 24:40

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Bryant, Fa. Mukendi 14-29, Is. Finger 8-22, Ze. Eckhaus 10-18, Da. Adeboboye 3-9, Team 1-(minus 6). Wagner, Ja. Frazier 3-34, Gu. Alexis 9-30, Na. Simmons 1-11, Ch. Collier 10-8, Ri. Spruill 2-(minus 6), Team 1-(minus 18).

PASSING_Bryant, Ze. Eckhaus 19-32-0-213. Wagner, Ja. Frazier 4-12-1-81, Gu. Alexis 10-21-2-45.

RECEIVING_Bryant, An. Frederick 4-73, Da. Zorrilla 5-53, Sh. Young 1-31, Ji. Edmond 3-20, La. Ruggieri 1-16, Ma. Prochaska 1-15, Is. Finger 1-6, Fa. Mukendi 1-0, Ma. Kortebein 2-(minus 1). Wagner, Er. Castorina 3-41, Ja. Little 3-25, Na. Simmons 2-17, Ch. Stafford 1-17, To. Simmons 2-12, Ch. Collier 2-11, Ju. Jordan 1-3.