Boston 8, Seattle 4

E_Renfroe (11), Shaw (2), Toro (7). DP_Boston 1, Seattle 1. LOB_Boston 8, Seattle 8. 2B_Schwarber (7), Raleigh (10). 3B_Bogaerts (1). HR_Martinez (26), Dalbec (22), Verdugo (13). SF_Fraley (2), Crawford (4).

IP H R ER BB SO

Boston Eovaldi 5 5 2 1 1 9 Hernandez 1 2-3 0 0 0 1 2 Ottavino W,6-3 1-3 0 0 0 0 0 Feliz 1 0 0 0 1 0 Sawamura 1-3 2 2 0 0 1 Davis 2-3 1 0 0 0 1

Seattle Anderson 4 1-3 4 1 1 2 5 Sadler 2-3 0 0 0 0 1 Misiewicz BS,0-5 1 2 1 1 0 1 Smith L,2-4 1 1 1 1 0 2 Steckenrider 1-3 1 3 3 2 0 Ramirez 2-3 1 1 1 0 1 Andriese 1 2 1 1 0 0

Smith pitched to 1 batter in the 8th.

HBP_Ramirez (Iglesias), Andriese (Devers). WP_Eovaldi, Ramirez.

Umpires_Home, Brennan Miller; First, Hunter Wendelstedt; Second, Tripp Gibson; Third, Quinn Wolcott.

T_3:59. A_19,887 (47,929).