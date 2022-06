Boston 6, St. Louis 5

DP_St. Louis 2, Boston 2. LOB_St. Louis 7, Boston 5. 2B_Carlson (11), Edman (10), Donovan (14), Bogaerts (20), Cordero (8), Dalbec (6). 3B_Bader (3), Duran (2). HR_Arenado (12). SB_Devers (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis Wainwright L,5-5 6 1-3 7 4 4 1 5 McFarland 0 3 2 2 0 0 Wittgren 1 2-3 1 0 0 0 3

Boston Wacha W,5-1 5 1-3 6 1 1 1 5 Schreiber H,9 1 1-3 0 0 0 1 1 Strahm H,6 1 1-3 0 0 0 1 0 Davis 2-3 2 3 3 0 0 Houck S,3-3 1-3 2 1 1 0 1

McFarland pitched to 3 batters in the 7th.

HBP_Wainwright (Devers), Davis (Knizner).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Pat Hoberg; Second, Jordan Baker; Third, Paul Emmel.

T_3:05. A_35,251 (37,755).