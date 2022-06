Boston 6, Oakland 1

E_Andrus (8). DP_Oakland 2, Boston 2. LOB_Oakland 4, Boston 9. HR_Vogt (3), Martinez (8), Devers (15). SF_Refsnyder (1).

IP H R ER BB SO

Oakland Koenig L,0-2 4 9 6 6 2 3 Oller 2 1 0 0 2 1 Trivino 1 0 0 0 0 2 Pruitt 1 0 0 0 0 0

Boston Pivetta W,6-5 8 3 1 1 2 3 Valdez 1 1 0 0 1 0

HBP_Koenig 2 (Cordero,Bogaerts). WP_Koenig, Pivetta.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Lance Barksdale; Second, Bruce Dreckman; Third, Nestor Ceja.

T_2:43. A_32,617 (37,755).