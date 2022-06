Boston 6, Cleveland 3

E_Rosario (6). DP_Boston 0, Cleveland 1. LOB_Boston 12, Cleveland 9. 2B_Devers (25), Verdugo 2 (16), Refsnyder (4). HR_Devers (17), Arroyo (4), Giménez (8). SB_Rosario (8), Giménez (6).

IP H R ER BB SO

Boston Pivetta W,8-5 7 9 2 2 0 4 Schreiber H,12 1 0 0 0 0 1 Houck 1 3 1 1 0 2

Cleveland Quantrill 5 5 2 2 2 4 Hentges 1 1 0 0 0 2 Shaw L,3-1 2-3 2 3 3 1 0 Gose 1-3 1 0 0 2 0 Ramirez 2 3 1 1 1 1

HBP_Quantrill (Arroyo), Ramirez (Devers), Houck (Straw). WP_Ramirez.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Jeremie Rehak; Second, Adam Beck; Third, Quinn Wolcott.

T_3:19. A_29,106 (34,788).