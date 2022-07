Boston 4, Chicago Cubs 2

E_Wick (1). DP_Boston 2, Chicago 2. LOB_Boston 14, Chicago 13. 2B_Ortega (12). HR_Wisdom (17).

IP H R ER BB SO

Boston Seabold 4 6 1 1 2 4 Sawamura 2 2 0 0 0 2 Schreiber H,15 1 0 0 0 1 2 Strahm BS,3-6 1 1 1 1 0 1 Houck 1 0 0 0 1 1 Diekman W,3-0 2 0 0 0 1 4

Chicago Thompson 4 7 2 2 3 3 Swarmer 1 1-3 2 0 0 1 2 Hughes 1 1 0 0 0 1 Effross 1 2-3 1 0 0 0 3 Martin 1 0 0 0 0 1 Wick L,1-3 2 0 2 0 2 2

Hughes pitched to 1 batter in the 7th.

HBP_Schreiber (Ortega), Diekman (Happ). WP_Thompson.

Umpires_Home, Brock Ballou; First, Ed Hickox; Second, Jansen Visconti; Third, Vic Carapazza.

T_4:25. A_40,185 (41,649).