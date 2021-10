First Period_1, Boston, Marchand 1, 17:38 (ps). Penalties_Suter, DAL (Hooking), 9:35; Smith, BOS (Tripping), 10:58; Suter, DAL (Interference on breakaway (Penalty Shot)), 17:38; McAvoy, BOS (Delay of Game), 19:08.

Second Period_2, Dallas, Glendening 1 (Kero), 9:15. Penalties_Peterson, DAL (Interference), 4:51; Benn, DAL (Cross Checking), 11:29; McAvoy, BOS (Hooking), 12:40; Marchand, BOS (Tripping), 14:30.

Third Period_3, Boston, DeBrusk 1 (Haula, Foligno), 4:43. 4, Boston, Marchand 2 (Pastrnak), 18:23 (en). Penalties_Foligno, BOS (Interference), 11:12; Hintz, DAL (Hooking), 14:25; Boston bench, served by Kuhlman (Too Many Men on the Ice), 14:25; Reilly, BOS (Delay of Game), 19:21.

Shots on Goal_Dallas 5-9-14_28. Boston 17-11-12_40.

Power-play opportunities_Dallas 0 of 6; Boston 0 of 3.

Goalies_Dallas, Holtby 0-1-0 (39 shots-37 saves). Boston, Swayman 1-0-0 (28-27).

A_17,850 (17,565). T_2:37.

Referees_Jake Brenk, Chris Rooney. Linesmen_Ryan Daisy, Jonathan Deschamps.