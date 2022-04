Baltimore 2, N.Y. Yankees 1

DP_New York 0, Baltimore 2. LOB_New York 8, Baltimore 15. 2B_Higashioka (1), Hays (2). S_Mullins (1).

IP H R ER BB SO

New York Montgomery 5 3 0 0 2 2 Peralta BS,0-1 1 1-3 2 1 1 1 0 Loáisiga 2-3 0 0 0 1 2 Castro 1 0 0 0 2 3 Luetge 1 1 0 0 0 1 Schmidt L,0-2 1 1-3 0 1 0 3 0 Chapman 1-3 0 0 0 1 1

Baltimore Lyles 5 1-3 6 1 1 2 4 Tate 1 2-3 0 0 0 0 2 López 1 0 0 0 0 2 Baker 1 2-3 0 0 0 0 3 Pérez 1-3 0 0 0 0 1 Krehbiel W,1-0 1 1 0 0 0 1

HBP_Lyles (Rizzo).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Phil Cuzzi; Second, Cory Blaser; Third, Mark Ripperger.

T_4:15. A_32,197 (45,971).