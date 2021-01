LONDRES (AP) — Emile Smith Rowe, a quien se le anuló una tarjeta roja, anotó en tiempo complementario para Arsenal, que llegó a la cuarta ronda de la Copa FA inglesa al vencer a Newcastle 2-0 el sábado.

El árbitro Chris Kavanagh lo expulsó en el último minuto, pero la revisión con el VAR redujo la sanción a una tarjeta amarilla.

“Evidentemente el incidente no fue ideal y decididamente no fue intencional, así que estoy feliz por haber anotado el gol y pasar a la próxima ronda”, dijo Smith Rowe.

Fue decisivo en el minuto 109, y ocho minutos después el capitán Pierre-Emerick Aubameyang confirmó la victoria.

"Sabíamos antes del partido lo duro que iba a ser, y lo conseguimos al final", dijo Smith Rowe a la BBC. "Demuestra que somos muy unidos. Hemos trabajado para consolidarnos como grupo y empieza a verse en la campo".