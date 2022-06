BAD HOMBURG, Alemania (AP) — Bianca Andreescu avanzó a su primera final en más de un año después que la rumana Simona Halep se retiró del torneo antes de su partido de las semifinales en el Abierto de Bad Homburg el viernes debido a una lesión de cuello.

En su primera final en canchas de césped, Andreescu jugará el sábado contra la ganadora del duelo entre las francesas Alizé Cornet y Caroline García.

“Lamento haber tenido que retirarme hoy antes de mi partido de semifinales”, escribió Halep en Instagram. “Pero desafortunadamente me desperté esta mañana con el cuello bloqueado y esto no me permite rendir al máximo de mi capacidad”.

Andreescu, de 22 años, venció 6-4, 6-1 a la rusa Daria Kasatkina, primera cabeza de serie, en los cuartos de final.

El más reciente título que la canadiense ha alzado fue tras su triunfo en el Abierto de Estados Unidos de 2019, cuando venció a Serena Williams. Su última final fue contra Ash Barty en Miami en abril de 2021, pero abandonó por una lesión de tobillo.

Andreescu, quien se tomó un tiempo libre para recargar energías y trabajar en su salud mental, se perdió el Abierto de Australia antes de regresar a la gira en abril.