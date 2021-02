First Period_1, Anaheim, Heinen 3 (Silfverberg, Steel), 10:07. Penalties_Deslauriers, ANA (Fighting), 0:03; MacDermid, LA (Fighting), 0:03.

Second Period_2, Anaheim, Backes 1 (Rowney, Deslauriers), 0:17. 3, Los Angeles, Kaliyev 1 (Amadio, Doughty), 5:32. Penalties_None.

Third Period_4, Anaheim, Deslauriers 3, 19:14 (en). Penalties_Lindholm, ANA (Holding), 1:01; Los Angeles bench, served by Andersson (Too Many Men on the Ice), 3:17.

Shots on Goal_Anaheim 15-18-10_43. Los Angeles 4-7-10_21.

Power-play opportunities_Anaheim 0 of 1; Los Angeles 0 of 1.

Goalies_Anaheim, Gibson 4-4-2 (21 shots-20 saves). Los Angeles, Petersen 1-3-0 (42-40).

A_0 (18,230). T_2:19.

Referees_Trevor Hanson, Dean Morton. Linesmen_Ryan Gibbons, Vaughan Rody.