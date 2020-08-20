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THROUGH AUGUST 19

BATTING
G AB R H BA
LeMahieu, NYY 19 73 15 30 .411
Lewis, SEA 25 94 17 33 .351
Grichuk, TOR 18 68 12 22 .344
Lowe, TB 24 86 21 29 .337
Cruz, MIN 25 89 18 30 .337
Alberto, BAL 24 102 18 33 .324
Correa, HOU 24 84 9 27 .321
Perez, KC 22 88 10 27 .307
Fletcher, LAA 25 102 15 31 .304
Seager, SEA 26 89 14 27 .303

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HOME RUNS
Trout, LAA 10
Judge, NYY 9
Voit, NYY 9
Santander, BAL 9
Lowe, TB 8
Cruz, MIN 8
Olson, OAK 8
Gallo, TEX 7
Hernández, TOR 7
Jiménez, CHW 7

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RUNS BATTED IN
Santander, BAL 25
Lowe, TB 23
Cruz, MIN 23
Seager, SEA 21
Judge, NYY 20
Trout, LAA 20
Severino, BAL 19
Rosario, MIN 19
Voit, NYY 18
Ramírez, CLE 18

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STOLEN BASES
Mondesi, KC 6
Moore, SEA 6
Kiner-Falefa, TEX 5
Ramírez, CLE 5
Reyes, DET 5
9 tied 4

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SLUGGING PERCENTAGE
Lowe, TB .744
Santander, BAL .701
Voit, NYY .696
Cruz, MIN .652
Trout, LAA .651
Grichuk, TOR .618
Grossman, OAK .615
Jones, DET .615
Rendon, LAA .577
Hernández, TOR .575

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ON-BASE PERCENTAGE
LeMahieu, NYY .456
Grossman, OAK .452
Rendon, LAA .441
Lewis, SEA .426
Cruz, MIN .416
Lowe, TB .412
Santana, CLE .408
Correa, HOU .406
Canha, OAK .400
Seager, SEA .396

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RUNS SCORED
Lowe, TB 21
Anderson, CHW 20
Santander, BAL 20
Ramírez, CLE 19
Tucker, HOU 19
Alberto, BAL 18
Cruz, MIN 18
Merrifield, KC 18
Biggio, TOR 17
Lewis, SEA 17
Núñez, BAL 17
Olson, OAK 17

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HITS
Alberto, BAL 33
Lewis, SEA 33
Fletcher, LAA 31
Cruz, MIN 30
LeMahieu, NYY 30
Lowe, TB 29
Merrifield, KC 29
Santander, BAL 29
Abreu, CHW 28
Gurriel, HOU 28

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BASES ON BALLS
Santana, CLE 27
Rendon, LAA 20
Olson, OAK 18
Díaz, TB 17
Hicks, NYY 16
Gallo, TEX 15
Grossman, OAK 15
Ramírez, CLE 15
Bregman, HOU 14
Canha, OAK 14

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DOUBLES
Alberto, BAL 12
Santander, BAL 10
Bregman, HOU 9
Iglesias, BAL 9
Martinez, BOS 9
Adames, TB 8
Franco, KC 8
Hernández, CLE 8
Seager, SEA 8
9 tied 7

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TRIPLES
Candelario, DET 3
Tucker, HOU 3
Chapman, OAK 2
Chavis, BOS 2
Crawford, SEA 2
Grossman, OAK 2
Kiermaier, TB 2
Kiner-Falefa, TEX 2
Lowe, TB 2
Wendle, TB 2

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TOTAL BASES
Santander, BAL 68
Lowe, TB 64
Cruz, MIN 58
Trout, LAA 54
Chapman, OAK 53
Gurriel, HOU 52
Alberto, BAL 51
Hernández, TOR 50
Abreu, CHW 49
Lewis, SEA 49

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EARNED RUN AVERAGE
Bieber, CLE 1.30
Lynn, TEX 1.37
Dobnak, MIN 1.42
Valdez, HOU 1.72
Greinke, HOU 1.84
Maeda, MIN 2.27
Bundy, LAA 2.48
Cole, NYY 2.75
Turnbull, DET 2.78
Civale, CLE 2.91

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WON-LOST
Bieber, CLE 4-0
Cole, NYY 4-0
Cease, CHW 4-1
Dobnak, MIN 4-1
Bielak, HOU 3-0
Hernández, TEX 3-0
Keller, KC 3-0
Loup, TB 3-0
Lynn, TEX 3-0
Maeda, MIN 3-0

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GAMES PITCHED
Barlow, KC 14
Petit, OAK 13
Brice, BOS 12
Cishek, CHW 12
Cisnero, DET 12
Gibaut, TEX 12
Hendriks, OAK 12
Hernández, TEX 12
Holland, KC 12
Marshall, CHW 12
Ramirez, LAA 12
Romano, TOR 12

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SAVES
Britton, NYY 8
Hendriks, OAK 8
Colomé, CHW 6
Hand, CLE 6
Rosenthal, KC 6
Jiménez, DET 5
Montero, TEX 5
Rogers, MIN 5
Sulser, BAL 5
Williams, SEA 4
Workman, BOS 4

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INNINGS PITCHED
Lynn, TEX 39.1
Cole, NYY 36.0
Bieber, CLE 34.2
Civale, CLE 34.0
Bundy, LAA 32.2
Maeda, MIN 31.2
Valdez, HOU 31.1
Gonzales, SEA 29.2
Greinke, HOU 29.1
Keuchel, CHW 29.1

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STRIKEOUTS
Bieber, CLE 54
Cole, NYY 44
Lynn, TEX 42
Bundy, LAA 38
Carrasco, CLE 35
Glasnow, TB 35
Maeda, MIN 33
Civale, CLE 32
Giolito, CHW 32
Valdez, HOU 29

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COMPLETE GAMES
Bundy, LAA 1
Civale, CLE 1
Cole, NYY 1
Lynn, TEX 1

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SHUTOUTS