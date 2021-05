Perdonen a Novak Djokovic si está un poco harto de que le pregunten cuánto tiempo cree que él, Rafael Nadal y Roger Federer seguirán dominando el tenis masculino.

O, dicho de otra manera, si una generación de hombres más jóvenes está en condiciones de ganar títulos de Grand Slam.

“Lo he dicho mil veces, no sé cuántas veces quieren que lo repita. Por supuesto que la ‘Next Gen’” —una frase publicitaria promovida por la ATP que significa próxima generación— “está ahí, ya viene, o lo que sea. Pero aquí estamos, ganando los mayores torneos y Slams. No sé qué más puedo decir”.

“No me interesa la ‘Next Gen’ aunque sé que... crea una historia. A la gente le gusta hablar de eso. Bien. Los chicos están ahí. Están ocupando puestos en los Top 5, Top 10 del mundo. Nada nuevo”, prosiguió, para rematar con orgullo: “Pero nosotros seguimos ahí”.

Cuando comience el Abierto de Francia en París el domingo, será como un regreso a la normalidad después de dos alteraciones graves sufridas por la edición 2020 debido a la pandemia de COVID-19: apenas 1.000 espectadores pudieron acceder a Roland Garros ese día y la competencia comenzó en septiembre en lugar de mayo.

Ahora que ha regresado a su legítimo lugar en el calendario —con una semana de demora debido al COVID, pero casi lo mismo— y con un aforo de 5.300 espectadores en cada uno de los primeros 10 días y 10.000 o más en los últimos cinco, ¿será el torneo sobre canchas de arcilla el marco para un cambio simbólico de guardia?

“Mucha gente subestima la época y la era en que jugamos, con los que son de lejos los tres mejores jugadores de la historia del juego”, dijo Dominic Thiem, cuyo título en el U.S. Open el año pasado lo convierte en el único primer ganador de un major desde 2014. “Está más que claro que es increíblemente difícil ganar torneos de Grand Slam cuando hay que ganarles, la mayoría de las veces, a dos de ellos”.

Un vistazo a la dominación:

— 15 de los últimos 16 Grand Slam fueron ganados por los Tres Grandes;

— a partir del Abierto de Francia de 2005, han ganado 54 de los últimos 63 grandes torneos;

— en ese mismo lapso, 23 finales de Slam fueron disputadas por Djokovic vs. Nadal, Djokovic vs. Federer o Nadal vs. Federer.

Esto no puede suceder en este Roland Garros porque están en el mismo grupo inicial por primera vez en un torneo de Grand Slam. El número uno Djokovic podría enfrentar a Federer (8) en cuartos de final; uno de ellos podría enfrentar a Nadal (3) en semifinales.

En la otra mitad están Stefanos Tsitsipas (5) y Alexander Zverev (6), entre los veinteañeros considerados con posibilidades de ganar su primer gran trofeo, junto con Daniil Medvedev (2) y Andrey Rublev (7).

El panorama luce bastante distinto del lado de las mujeres, donde la pregunta es cuál de ellas podría extender su racha de triunfos recientes. Iga Swiatek ganó el Abierto Francés el año pasado a sus 19 años (cumple 20 el lunes). Otras ganadoras recientes de Slam son Ash Barty, de 25 años; Sofia Kenin, de 22, y Bianca Andreescu, de 20.

Y por otra parte está Coco Gauff, de 17, que sube constantemente en el ránking de la WTA. Aparece en un grupo de posibles futuras estrellas listas para dar el paso adelante después de Serena Williams, de 39.

En todo deporte —en verdad, en todo ámbito de actividad— con el tiempo viene el cambio de guardia. No puede ser de otra manera.

En el tenis, las grandes preguntas son quiénes y cuándo.