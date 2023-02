Putin: Rusia no puede ignorar capacidades nucleares de OTAN

TALLIN, Estonia (AP) — El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó en una entrevista emitida el domingo que Rusia no tiene más remedio que tener en cuenta las capacidades nucleares de la OTAN, en unas declaraciones en las que justificaba la reciente suspensión por parte de Rusia de su participación en el tratado Nuevo START.

Como ha hecho en repetidas ocasiones durante la guerra en Ucrania, Putin afirmó que Rusia se enfrenta a una amenaza existencial porque, en su opinión, los miembros de la OTAN buscan la “derrota estratégica” del país. Dijo en la televisión estatal rusa que la suspensión del New START se debía a la necesidad de “garantizar la seguridad, la estabilidad estratégica” de Rusia.

“Cuando todos los países líderes de la OTAN han declarado que su principal objetivo es infligirnos una derrota estratégica... ¿Cómo podemos ignorar sus capacidades nucleares en estas condiciones?”, dijo Putin.

El principal objetivo de Putin al invadir Ucrania hace un año era reducir lo que él percibía como amenazas a la seguridad de Rusia, y en ocasiones lo ha utilizado como justificación para amenazar con utilizar armas nucleares en el conflicto.

Putin anunció el martes la suspensión de Rusia en el tratado de 2010, afirmando que su país no puede aceptar inspecciones estadounidenses de sus instalaciones nucleares en virtud del pacto mientras Washington y sus aliados de la OTAN buscan la derrota rusa en Ucrania. El presidente ruso recalcó que Moscú no se retiraba del pacto por completo, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que el país respetaría los límites que impone el tratado sobre armas nucleares y seguiría notificando a Estados Unidos los lanzamientos de prueba de misiles balísticos.

En la entrevista con la televisión Russia 1 emitida el domingo —dos días después del primer aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia— Putin dijo que, aunque los países de la OTAN no son parte del tratado, se convirtieron en parte de las “discusiones sobre el tema”, a lo que Moscú no se opone, especialmente porque no puede ignorar las capacidades nucleares de la alianza militar.