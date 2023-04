Petro planea encuentro con un sector de oposición venezolana

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, planea reunirse con un sector de la oposición venezolana en los próximos días de manera previa a la cumbre internacional que tendrá lugar en Bogotá el 25 de abril para debatir las tensiones políticas de Venezuela, un encuentro que ha generado opiniones encontradas dentro de la oposición.

La llamada Plataforma Unitaria, un bloque opositor conformado por miembros del grupo que desde el 2021 ha dialogado intermitentemente con representantes de Nicolás Maduro en México, confirmó el martes en un comunicado que asistirán a la reunión con Petro en Bogotá, de la cual no se ha divulgado ni la fecha ni la hora.

En contraste, otros líderes de sectores de la oposición que no han confirmado su presencia en Bogotá han criticado la cumbre internacional que Colombia organiza con miras a reanimar los diálogos en México estancados desde noviembre pasado. Petro y Maduro dijeron la víspera que la cumbre -a la que esperan que asistan representantes de 15 países de Latinoamérica y Europa- buscará que cesen las sanciones contra Venezuela.

El líder opositor Juan Guaidó, quien hasta enero fue la cara más visible de la oposición a nivel internacional bajo la figura del gobierno interino, rechazó el intento de Petro en busca de eliminar las sanciones contra Venezuela: “Cuando no hay democracia, como en Venezuela, se escucha a todas las partes. Sea vocero de los Derechos Humanos, no de quien persigue y encarcela a la oposición”, indicó el martes en un mensaje de Twitter.

También se han manifestado en contra de una eventual eliminación de las sanciones otros líderes opositores como María Corina Machado, precandidata de Vente Venezuela, y Delsa Solórzano, precandidata de la oposición del partido Encuentro Ciudadano, quien señaló en la misma red social que “la única manera de tener democracia en Venezuela, es saliendo Maduro y sus cómplices”.

“Esta convocatoria que hace el presidente Petro se cruza con un ambiente de campaña preelectoral en Venezuela, así que muchos candidatos no quieren aparecer en este momento retratados en un proceso que puede interpretarse como que está ayudando a Maduro”, indicó a The Associated Press Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Los sectores de oposición planean celebrar elecciones primarias para octubre próximo en las que elegirán un candidato capaz de enfrentar en las urnas a Maduro.

Para asistir a la reunión con algunos líderes opositores venezolanos, Petro regresará a Colombia luego de reunirse el jueves en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden, cancelando así su agenda del viernes en Washington que incluía reuniones con empresarios, según confirmó el martes la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia.

La Plataforma Unitaria detalló que en la reunión con Petro expondrán los pasos “necesarios” para “rescatar la democracia” en Venezuela a través de elecciones libres y verificables que cumplan con estándares internacionales. También hablarán de la necesidad de liberar a los “presos políticos” en Venezuela y del abordaje de la agenda de la negociación que se ha dado en México, con la facilitación de Noruega.

“Esperemos que la cumbre convocada por el gobierno colombiano sirva para la inmediata reactivación del proceso de negociación en la Ciudad de México", agregó la agrupación de partidos opositores.

El diálogo en México arrancó en agosto de 2021 y en la metodología de negociación se fijó que “nada está acordado hasta que todo lo esté”, pero se dejó abierta la posibilidad para que lleguen a “acuerdos parciales”, como el de noviembre del año pasado para crear un fondo de unos 3.000 millones de dólares que permita atender necesidades sociales y que se financiaría con recursos congelados del Estado venezolano a raíz de las sanciones.