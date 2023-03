NACIONES UNIDAS (AP) — El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó el lunes la solicitud de Rusia de investigar las explosiones en los ductos que atraviesan el Mar Báltico y llevan gas natural de Rusia a Europa.

Rusia, China y Brasil votaron a favor de la solicitud de Moscú, pero los otros miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron o dijeron que una nueva pesquisa era innecesaria.

Para que el Consejo de Seguridad adopte una resolución se requieren de por lo menos nueve votos de sus 15 integrantes, y que ninguno de los miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia— emita un veto.

El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo que no había necesidad de que la ONU investigue el incidente, dado que las pesquisas de Suecia, Dinamarca y Alemania “proceden de manera exhaustiva, transparente e imparcial”.

“Fue un intento por desacreditar el trabajo de las investigaciones nacionales en curso y prejuzgar cualquier conclusión a la que lleguen que no se apegue a la narrativa predeterminada y política de Rusia. No fue un intento por dar con la verdad”, declaró.

Los ductos, conocidos como Nord Stream 1 y Nord Stream 2, son de propiedad mayoritaria del gigante energético paraestatal ruso Gazprom.

El Nord Stream 1 llevaba gas ruso a Alemania hasta que Moscú puso fin al suministro a finales de agosto de 2022. El Nord Stream 2 nunca entró en servicio luego de que Berlín suspendiera su proceso de certificación poco después de que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Las explosiones en ambos ductos ocurrieron el 26 de septiembre.

Las investigaciones de las naciones europeas aún no producen resultados concluyentes, al menos ninguno que se haya hecho público.

Ambos ductos evitan las rutas existentes que atraviesan Ucrania, lo que significa que Kiev podría perder ingresos por cuotas de tránsito y no sería capaz de usar directamente el gas que transportan. Muchos analistas consideraban que los ductos Nord Stream eran un intento de Rusia por obtener mayor control sobre los suministros energéticos de Europa.

Algunos han dicho que las explosiones provocaron la peor liberación de metano en la historia.

The New York Times, The Washington Post y la prensa alemana han publicado despachos en los que citan a funcionarios de Estados Unidos y otros países que dicen que existe evidencia de que Ucrania, o al menos algunos ucranianos, podrían haber sido los responsables. El gobierno ucraniano ha negado tener algo que ver en el caso.

El presidente ruso Vladímir Putin ha dicho que las acusaciones de que ucranianos podrían estar detrás de los estallidos son “puros disparates” y ha responsabilizado a Estados Unidos.